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Раскрыты подробности о больной раком Заворотнюк 

Вероника Полынина 26 минут назад
Раскрыты подробности о больной раком Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Во внешности Анастасии Заворотнюк произошли необратимые изменения на фоне лечения от рака мозга, сообщает «Комсомольская правда»со ссылкой на окружение актрисы.

«Она все понимает и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность», — рассказала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Большая часть изменений произошла из-за курсов химиотерапии.

«Меняется все — взгляд, состояние и цвет кожи», — констатировал театральный продюсер Валерий Сергеев.

Ранее «КП» сообщала о том, что Заворотнюк передвигается на кресле-каталке, у нее затруднена речь и затуманенное сознание. По данным издания, актриса проходит экспериментальное лечение рака вакциной на основе иммунных клеток.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году стало известно, что Заворотнюк больна раком головного мозга. В апреле друг ее мужа фигуриста Петра Чернышева рассказал средствам массовой информации, что актриса была выписана из больницы, чувствует себя хорошо, но пока есть риск рецидива.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Валерий Сергеев , Комсомольская правда
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