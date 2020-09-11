Пашаев заявил о «подставе» Ефремова близким человеком 

По его словам, «очень близкий человек» предложил актеру признать вину, потому что в этом случае Ефремову «ничего не будет». Пашаев отказался раскрывать его личность, уточнив лишь, что это мужчина, который позднее выступал в суде.

Собеседник адвоката пришел к выводу, что речь идет о Никите Высоцком . Пашаев не стал комментировать это суждение.

9 сентября стало известно, что актер, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, заявил, что адвокат Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции. Как пояснила член ОНК Ева Меркачева , Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».