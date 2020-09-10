«Пить и бить под Земфиру меня»: дочь Ефремова о детстве

Дочь Михаила Ефремова — 19-летняя Анна Мария — выросла довольно экстравагантной особой: достаточно того, что она причисляет себя к неопределенному полу и встречается с девушкой. Но, судя по рассказам наследницы артиста, все ее «странности» появились из-за тяжелого детства.

Как известно, мать Анны Марии — четвертая жена Ефремова Ксения Качалина . Актриса страдает алкоголизмом и от ее неадекватного поведения, в первую очередь, страдала дочь, пока звезда «Современника» не развелся с супругой и не забрал наследницу к себе. До этого же девочка успела натерпеться от пьющей матери.

Анна Мария в эфире YouTube-канала «Между нами» призналась, что Качалина ее постоянно избивала.

«Мама очень любила Земфиру, пить и бить под Земфиру меня. Врубание Земфиры на полную мощность в три-четыре ночи, когда тебе на следующий день в школу», — поведала девушка, добавив, что даже теперь может забиться в угол, услышав некоторые песни рокерши.

Не особенно заботилась жена Ефремова и о питании дочери. Именно поэтому, утверждает наследница артиста, она такая худая, а вовсе не из-за диеты. Не меньшую травму нанесли девушке и любовники Качалиной, которые заявлялись в квартиру, но в подробности она вдаваться не стала.

«Там было много неприятных штук, про которые я не готова говорить. Это же относится к ее сожителям», — лишь отметила дочь Ефремова.

А вот об отце Анна Мария говорит лишь в положительном ключе, называя «родительской фигурой» и признаваясь ему в любви. Теперь, после отправления артиста в тюрьму, девушке, наверняка, будет непросто, ведь папа всегда помогал ей материально, пишет сайт «Комсомольской правды».