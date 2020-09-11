Меган Маркл была убита горем из-за мужа

Службу в армии Великобритании принц Гарри начал в 2006 году со звания корнета и дослужился до майора королевских военно-воздушных сил Великобритании. Но сразу после того, как он и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей, принца ждала еще одна утрата. Его лишили всех регалий, а актриса была убита горем. Об этом рассказывают на страницах биографии «В поисках свободы» журналисты Омид Скоби и Кэролин Дюран.

Как сообщает Marie Claire, в распоряжение авторов книги попала информация из уст друга Меган. Его имя не сообщается, однако известно, что именно он рассказал, как сильно лишение воинских титулов Гарри подействовало на Маркл.

«Это была горькая пилюля, очень болезненная для Меган», — цитирует слова мужчины источник.

По его словам, Маркл знала, как Гарри дорожил почестями и считает, что эта процедура была лишней. Теперь герцогу Сассекскому нельзя носить военную форму на публике.