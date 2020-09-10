Юрист Иван Мельников заявил, что актёр Михаил Ефремов имеет шанс доказать нарушение своего права на защиту. По его словам, это поможет артисту добиться изменения приговора на апелляции.

Мельников считает, что Ефремову следует быстро подготовить ряд жалоб в Федеральную палату адвокатов (ФПА) на действия своего защитника. Рассказать о нарушениях, которые имели место «в судебном процессе, за его пределами и во время следствия», сообщает MK.RU.

На основании дисциплинарных решений ФПА Ефремов сможет попробовать доказать нарушение права на защиту и попробовать показать суду иную позицию, уверен юрист.

Если позиция Ефремова, которую тот занял в первое время, была абсолютно правильной — он признавал вину, раскаивался и приносил соболезнования близким, — то впоследствии, не без явного участия защитника, он начал отрицать вину и идти на явный конфликт с потерпевшими по делу, — подчеркнул Мельников.

Он отметил, что вызывающее поведение Пашаева на публике сыграло свою роль при назначении приговора.