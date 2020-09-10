Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Эксперт объяснил, как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева 

News.ru 52 минуты назад
Юрист Иван Мельников заявил, что актёр Михаил Ефремов имеет шанс доказать нарушение своего права на защиту. По его словам, это поможет артисту добиться изменения приговора на апелляции.
Ефремов, которого Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, уже заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил».
Мельников считает, что Ефремову следует быстро подготовить ряд жалоб в Федеральную палату адвокатов (ФПА) на действия своего защитника. Рассказать о нарушениях, которые имели место «в судебном процессе, за его пределами и во время следствия», сообщает MK.RU.
На основании дисциплинарных решений ФПА Ефремов сможет попробовать доказать нарушение права на защиту и попробовать показать суду иную позицию, уверен юрист.

Если позиция Ефремова, которую тот занял в первое время, была абсолютно правильной — он признавал вину, раскаивался и приносил соболезнования близким, — то впоследствии, не без явного участия защитника, он начал отрицать вину и идти на явный конфликт с потерпевшими по делу, — подчеркнул Мельников.

Он отметил, что вызывающее поведение Пашаева на публике сыграло свою роль при назначении приговора.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Ефремов заявил: его адвокат Эльман Пашаев ни в коем случае не будет представлять его во время апелляции. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. По её словам, артист остался недоволен работой своего защитника.
News.ru: последние новости
«Не дождётесь, сплетники»: Галкин опроверг слухи о разводе с Пугачёвой «Не дождётесь, сплетники»: Галкин опроверг слухи о разводе с Пугачёвой Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков стал электриком Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков стал электриком Фадеева высмеяли за «маску будущего» от коронавируса Фадеева высмеяли за «маску будущего» от коронавируса
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Марина Литвинович , Иван Мельников , ФСИН , Московский комсомолец , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкову не понравилось обращение Охлобыстина к Путину
Пушкову не понравилось обращение Охлобыстина к Путину
Собчак назвала виновного в жестком приговоре Ефремову
Собчак назвала виновного в жестком приговоре Ефремову
«Обещал вывезти в лес и зарезать»
«Обещал вывезти в лес и зарезать»
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
00:30
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
Происшествия
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Совместное видео Козловского и Акиньшиной слили в Сеть
00:12
Совместное видео Козловского и Акиньшиной слили в Сеть
Шоу-бизнес
Прах Легкоступовой оказался на помойке
00:16
Прах Легкоступовой оказался на помойке
Шоу-бизнес
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Германия пригрозила России из-за дела Навального
00:14
Германия пригрозила России из-за дела Навального
В мире
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
00:25
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение