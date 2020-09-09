Жена звезды «Груза 200» стала жертвой мошенников 

По данным «КП», мошенник позвонил Бердинских, представился сотрудником банка и рассказал, что некто пытается вывести с ее счета деньги. Актриса заявила, что никаких переводов не совершала, и согласилась выполнить указания собеседника, чтобы «остановить операцию».

Бердинских сообщила мошеннику все одноразовые коды, которые ей прислали в смсках. После завершения разговора она увидела, что с ее счета списали около 80 тысяч рублей. Актриса поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Полицейские начали проверку.

Бердинских получила известность благодаря ролям в фильмах «Люба, дети и завод», «Кремлевские курсанты», «Кровавая барыня». Он замужем за звездой фильмов «Груз 200» и «Морфий» Леонидом Бичевиным.