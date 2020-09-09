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Королёву уличили во лжи в истории с Тарзаном 

Павел Тиунов 1 час назад
Врали про бабушек: в скандале с Тарзаном новый поворот
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королёва слукавила, утверждая, что ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) не упоминал пенсионеров и врачей в скандальном разговоре с журналисткой, после публикации которого на него обрушилась волна хейта. Издание Teleprogramma.pro, сотрудница которого общалась с Тарзаном, привел полную расшифровку беседы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали интервью Сергея Глушко, который заявил, что положение артистов во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров». Танцор посетовал, что пожилым россиянам продолжают поступать выплаты, в то время как звезды шоу-бизнеса сидят «вообще без денег», плюс к тому их еще заставляют оплачивать работу медиков. Высказывание Тарзана вызвало широкий общественный резонанс: в частности, многие раскритиковали мужа Королевой.
В интервью YouTube-каналу Peopletalk TV жена Глушко Наташа Королева заявила, что Тарзан подобных фраз не говорил, а его несуществующее высказывание впервые было опубликовано в «лживом СМИ».

«Не было и слова сказано в адрес пенсионеров и врачей», — подчеркнула она.

Издание Teleprogramma.pro, журналистка которого записала скандальную беседу со стриптизером, опубликовало расшифровку разговора. В нем Глушко, отвечая на вопрос, как он выживает в пандемию, артист пожаловался на то, что сидит без денег.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые, дай Бог им здоровья, как получали пенсию до карантина, так и сейчас получают», — цитируют журналисты слова Тарзана.

Согласно расшифровке, муж Королевой также обратил внимание на то, что в России артистов считают самыми богатыми людьми, которые вдобавок якобы должны «оплачивать врачей».
Комментарии
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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