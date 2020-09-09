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С Козловского могут взыскать миллион за удар фанатки флейтой 

Алиса Селезнёва 1 час назад
С Козловского могут взыскать миллион
Фото: РИА Новости
Актер и режиссер Данила Козловский был вызван на заседание суда из-за травмирования зрительницы в Академическом малом драматическом театре — театре Европы. Об этом в Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
По данным пресс-службы, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает иск Елизаветы Видус, которая потребовала компенсацию за травму, полученную во время спектакля.
По словам истицы, во время спектакля «Гамлет» Данила Козловский использовал металлическую флейту и нанес ей «ушибленную рану мягкий тканей головы теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму», отмечается в сообщении.
Потерпевшая пояснила, что в нее отлетела металлическая часть флейты длиной около 50 сантиметров, которая «могла не просто попасть в голову, но и в глаз, и другие важные органы». Она также подчеркнула, что спектакль после инцидента не остановили, никто из сотрудников театра не помог ей выйти из зала, ни актер, ни администрация не принесли извинений.
Елизавета Видус потребовала возместить ей расходы на лечение в размере 12,2 тыс. рублей, стоимость билета на спектакль и неустойку (по восемь тыс. рублей), а также компенсацию морального вреда (1 миллион рублей) и недополученную за период больничного заработную плату (38,3 тыс. рублей).

«В следующее судебное заседание вызвано третье лицо — Данила Козловский», — говорится в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее в Telegram-каналах появились слухи об уходе актера Данилы Козловского из семьи ради актрисы Оксаны Акиньшиной.
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Шоу-бизнес , Данила Козловский , Оксана Акиньшина , Санкт-Петербург
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