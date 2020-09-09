Успенская расплакалась из-за приговора Ефремову 

Близкая подруга Михаила Ефремова певица Любовь Успенская не смогла прокомментировать приговор актеру, так как сильно распереживалась. Об этом Teleprogramma.pro заявила ее помощница.
«Она переживает и плачет, она говорить не может», — пояснила помощница звезды.
«Рамблер» писал, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с машиной Lada, водитель которой скончался. Прокуратура просила приговорить актера к 11 годам лишения свободы.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к лишению свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. После вынесения приговора актер был арестован и помещен в СИЗО.