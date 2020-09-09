«Проститутка»: россияне обрушились на Седокову 

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Певица Анна Седокова опубликовала в своем Instagram серию фотографий в купальнике и возмутила подписчиков.

На фото артистка предстала в черном купальнике с откровенным вырезом, обнажающим грудь.

«И раз тебе обещала… ТРИ. Спокойной ночи», — подписала она один из снимков.

В комментариях к записи пользователи соцсети разошлись во мнениях по поводу образа Седоковой. Часть поклонников артистки отметила ее красоту и сексуальность, однако были и противоположные мнения.

«Слишком сексуально», — посчитал shevtsov5369.

«Как мне кажется, это уже за гранью…», — написала valentina_1953_valentinamih.

В свою очередь пользователь с ником dzhbutsuyv высказался еще более жестко, назвав Анну Седокову «проституткой», а krainova311 отметила, что в этом образе артистка похожа на порнозвезду.

Как сообщал «Рамблер», ранее Анна Седокова согласилась стать женой баскетболиста Яниса Тиммы, с которым начала встречаться в 2019 году.