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«Проститутка»: россияне обрушились на Седокову 

Алиса Селезнёва 57 минут назад
«Проститутка»: россияне обрушились на Седокову
Фото: РИА Новости
Певица Анна Седокова опубликовала в своем Instagram серию фотографий в купальнике и возмутила подписчиков.
Грудь Седоковой вызвала споры в Сети
На фото артистка предстала в черном купальнике с откровенным вырезом, обнажающим грудь.

«И раз тебе обещала… ТРИ. Спокойной ночи», — подписала она один из снимков.

В комментариях к записи пользователи соцсети разошлись во мнениях по поводу образа Седоковой. Часть поклонников артистки отметила ее красоту и сексуальность, однако были и противоположные мнения.

«Слишком сексуально», — посчитал shevtsov5369.

«Как мне кажется, это уже за гранью…», — написала valentina_1953_valentinamih.

В свою очередь пользователь с ником dzhbutsuyv высказался еще более жестко, назвав Анну Седокову «проституткой», а krainova311 отметила, что в этом образе артистка похожа на порнозвезду.
Как сообщал «Рамблер», ранее Анна Седокова согласилась стать женой баскетболиста Яниса Тиммы, с которым начала встречаться в 2019 году.
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Анна Седокова
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