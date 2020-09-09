Бородина устроила скандал из-за «женщины года» 

Журналистка Ксения Бородина устроила скандал из-за того, что рэпер Моргенштерн был признан женщиной года. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Вчера, как сообщал «Рамблер», прошла церемония вручения премии журнала Moda Topical. Моргенштерн одержал победу в номинации «Женщина года». После этого Бородина вышла на сцену и заявила о недовольстве миром, в котором женщиной года является Моргенштерн.
«У нас что, бабы на Руси перевелись?» — задалась она вопросом.
Тем временем Моргенштерн, слышавший ее слова, показал журналистке завоеванную статуэтку и ушел, не произнеся ни слова.
«Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020 (года. — Прим. ред.), и эта награда — глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперед! К новым вершинам!» — прокомментировал Моргенштерн победу в своем инстаграме.