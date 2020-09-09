Бородина устроила скандал из-за «женщины года» 

Журналистка Ксения Бородина устроила скандал из-за того, что рэпер Моргенштерн был признан женщиной года. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Вчера, как сообщал «Рамблер», прошла церемония вручения премии журнала Moda Topical. Моргенштерн одержал победу в номинации «Женщина года». После этого Бородина вышла на сцену и заявила о недовольстве миром, в котором женщиной года является Моргенштерн.

«У нас что, бабы на Руси перевелись?» — задалась она вопросом.

Тем временем Моргенштерн, слышавший ее слова, показал журналистке завоеванную статуэтку и ушел, не произнеся ни слова.