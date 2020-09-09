Лепса назвали «своим» в ДНР 

Выступление Лепса состоялось на площади Ленина 8 сентября в День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. По данным Telegram-канала «Типичный Донецк» https://t.me/itsdonetsk/2971, на концерт российского певца собралось более 70 тысяч человек. Отмечается, что под конец своего выступления артист спел гимн России.

Журналисты сообщают, что жители ДНР активно постили видео и фото с концерта в социальных сетях. Большинство пользователей тепло отреагировали на появление Лепса в самопровозглашенной республике.

«Спасибо, Гриша. Что не побоялся. Что свой», — приводит «Свободная пресса» слова одного из жителей Донбасса.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты предположили, что с течением времени Россия придет к образованию с ДНР и ЛНР союзного государства. По словам аналитиков, в этом случае надежды Украины на возвращение региона исчезнут.