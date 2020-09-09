Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Лепса назвали «своим» в ДНР 

Павел Тиунов 1 час назад
Лепса назвали «своим» в ДНР
Фото: РИА Новости
Жители ДНР поблагодарили Григория Лепса за концерт в Донецке в честь Дня освобождения Донбасса, сообщает «Свободная пресса». Артисту выразили признательность за то, что он не «побоялся» и за то, что «свой».
Выступление Лепса состоялось на площади Ленина 8 сентября в День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. По данным Telegram-канала «Типичный Донецк» https://t.me/itsdonetsk/2971, на концерт российского певца собралось более 70 тысяч человек. Отмечается, что под конец своего выступления артист спел гимн России.
Журналисты сообщают, что жители ДНР активно постили видео и фото с концерта в социальных сетях. Большинство пользователей тепло отреагировали на появление Лепса в самопровозглашенной республике.

«Спасибо, Гриша. Что не побоялся. Что свой», — приводит «Свободная пресса» слова одного из жителей Донбасса.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты предположили, что с течением времени Россия придет к образованию с ДНР и ЛНР союзного государства. По словам аналитиков, в этом случае надежды Украины на возвращение региона исчезнут.
Видео дня. Родившая 14-го ребенка мать рассказала о главной проблеме
Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Донецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Лукашенко предупредил Путина о крахе России
Лукашенко предупредил Путина о крахе России
«Валите отсюда!» Еврейский вопрос взбудоражил Украину
«Валите отсюда!» Еврейский вопрос взбудоражил Украину
«Некоторым девчонкам попы красили синей краской»
«Некоторым девчонкам попы красили синей краской»
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
00:30
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
Происшествия
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Совместное видео Козловского и Акиньшиной слили в Сеть
00:12
Совместное видео Козловского и Акиньшиной слили в Сеть
Шоу-бизнес
Прах Легкоступовой оказался на помойке
00:16
Прах Легкоступовой оказался на помойке
Шоу-бизнес
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Германия пригрозила России из-за дела Навального
00:14
Германия пригрозила России из-за дела Навального
В мире
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
00:25
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение