«Старуха сошла с ума» 

Жена шоумена Гогена Солнцева пенсионерка Екатерина Терешкович попыталась покончить жизнь самоубийством, пока ее супруг был на гастролях, сообщает «Собеседник» . Мужчина теперь не исключает, что пожилую женщину могут навсегда «упечь в психушку».

Солнцев признался, что новость об инциденте застала его на гастролях. Он подчеркнул, что Терешкович не хотела отпускать его в поездку из ревности: она полагала, что в другом городе шоумен найдет себе любовницу. Мысли о возможной неверности молодого супруга так захватили пенсионерку, что она впала в депрессию. Солнцев отметил, что во время последнего телефонного разговора его жена постоянно рыдала. Буквально на следующий день шоумен узнал, что она попыталась наложить на себя руки.

«Я прервал гастроли, вылетаю срочно в Москву. Сказать больше нечего: старуха окончательно сошла с ума», — заявил Солнцев журналистам.

В настоящее время Терешкович, по его словам, находится под медицинским наблюдением, но окончательно пенсионерка еще не пришла в себя: она бредит. Шоумен не исключает, что пенсионерку могут навсегда закрыть в психиатрической больнице, если она не сможет дальше адекватно воспринимать реальность.