«Смотреть без регистрации: Асмус опять разделась» 

Кристина Асмус иронично подколола поклонников, которые до сих пор не могут «простить» ей откровенную сцену в фильме «Текст». Актриса на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором «опять разделась».

Видео начинается с того, что артистка, снимая себя в сценическом образе, жалуется на усталость после съемок. Она подчеркнула, что съемочный процесс был длинным, напряженным, да еще и невыносимым из-за жары.

«Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!» — написала актриса в сопроводительном сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

После короткого монолога «с позволения зрителей» артистка сняла с себя парик, вздохнула с облегчением и отметила, что так гораздо лучше.