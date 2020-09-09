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«Смотреть без регистрации: Асмус опять разделась» 

Павел Тиунов 43 минуты назад
«Смотреть без регистрации: Асмус опять разделась»
Фото: РИА Новости
Кристина Асмус иронично подколола поклонников, которые до сих пор не могут «простить» ей откровенную сцену в фильме «Текст». Актриса на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором «опять разделась».
Видео начинается с того, что артистка, снимая себя в сценическом образе, жалуется на усталость после съемок. Она подчеркнула, что съемочный процесс был длинным, напряженным, да еще и невыносимым из-за жары.

«Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!» — написала актриса в сопроводительном сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

После короткого монолога «с позволения зрителей» артистка сняла с себя парик, вздохнула с облегчением и отметила, что так гораздо лучше.
Ранее, как сообщал «Рамблер», некоторые поклонники таланта Асмус негативно восприняли откровенную сцену с участием актрисы в фильме Клима Шипенко «Текст». Перед премьерой артистка отмечала, что эротическому эпизоду нет равных в истории российского кино. Впрочем, пользователи соцсетей «достижение» актрисы не оценили и начали травить её и её экс-супруга Гарика Харламова, называя последнего «не мужиком» за то, что позволил жене сняться в сексуальной сцене.
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Клим Шипенко , Кристина Асмус
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