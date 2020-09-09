«Смотреть без регистрации: Асмус опять разделась» 

Кристина Асмус иронично подколола поклонников, которые до сих пор не могут «простить» ей откровенную сцену в фильме «Текст». Актриса на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором «опять разделась».
Видео начинается с того, что артистка, снимая себя в сценическом образе, жалуется на усталость после съемок. Она подчеркнула, что съемочный процесс был длинным, напряженным, да еще и невыносимым из-за жары.
«Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!» — написала актриса в сопроводительном сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
После короткого монолога «с позволения зрителей» артистка сняла с себя парик, вздохнула с облегчением и отметила, что так гораздо лучше.
Ранее, как сообщал «Рамблер», некоторые поклонники таланта Асмус негативно восприняли откровенную сцену с участием актрисы в фильме Клима Шипенко «Текст». Перед премьерой артистка отмечала, что эротическому эпизоду нет равных в истории российского кино. Впрочем, пользователи соцсетей «достижение» актрисы не оценили и начали травить её и её экс-супруга Гарика Харламова, называя последнего «не мужиком» за то, что позволил жене сняться в сексуальной сцене.