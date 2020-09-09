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Дочь Ефремова: «БДСМ практикую, от группового секса откажусь» 

Вероника Полынина 17 минут назад
БДСМ и секс-игрушки: дочь Ефремова о своих предпочтениях
Фото: Instagram
19-летняя дочь Михаила Ефремова Анна Мария откровенно рассказала о своих сексуальных предпочтениях.
"Я не ожидал такого": Ефремов пожаловался на "подставу"
На днях, как сообщал «Рамблер», Анна Мария рассекретила свою возлюбленную в Instagram. Девушка опубликовала фото, на которых она целуется с некой Евгенией Велько.
Под совместным снимком пары подписчики Анны Марии задали ей множество вопросов о гомосексуальных отношениях и предпочтениях в сексе, на которые Ефремова откровенно ответила.
Так, одна из подписчиц поинтересовалась, кто в паре Анны Марии и Евгении пассивен, а кто активен, применяют ли девушки БДСМ и секс-игрушки. Также она спросила, каким способом Ефремова и ее девушка намерены «осеменяться», чтобы иметь детей.

«Мы оба — свитчи, да, я практикую БДСМ, нет, спасибо, от группового секса откажусь, игрушки есть, могу дать названия и характеристики, так как мне лень фотографировать, рожать не планирую», — написала в ответ Анна Мария и поблагодарила за вопросы.

Другая подписчица спросила Ефремову, почему она позиционирует себя как пансексуала, если ранее в ее профиле было указано, что она лесбиянка.
Дочь Михаила Ефремова ответила, что люди осознают свою ориентацию на протяжении всей жизни, и что ее интересуют не только женщины, но и «все остальные», например, квир-мужчины.
Как ранее сообщал «Рамблер», Анна Мария Ефремова приняла участие в акции протеста в Белоруссии в рядах ЛГБТ-активистов. Ефремова опубликовала фото с акции с радужными флагами и заявила, что участники протестов в Белоруссии борются за права и свободы всех граждан без исключения.
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Мария Ефремова
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