БДСМ и секс-игрушки: дочь Ефремова о своих предпочтениях

19-летняя дочь Михаила Ефремова Анна Мария откровенно рассказала о своих сексуальных предпочтениях.

На днях, как сообщал «Рамблер», Анна Мария рассекретила свою возлюбленную в Instagram. Девушка опубликовала фото, на которых она целуется с некой Евгенией Велько.

Под совместным снимком пары подписчики Анны Марии задали ей множество вопросов о гомосексуальных отношениях и предпочтениях в сексе, на которые Ефремова откровенно ответила.

Так, одна из подписчиц поинтересовалась, кто в паре Анны Марии и Евгении пассивен, а кто активен, применяют ли девушки БДСМ и секс-игрушки. Также она спросила, каким способом Ефремова и ее девушка намерены «осеменяться», чтобы иметь детей.

«Мы оба — свитчи, да, я практикую БДСМ, нет, спасибо, от группового секса откажусь, игрушки есть, могу дать названия и характеристики, так как мне лень фотографировать, рожать не планирую», — написала в ответ Анна Мария и поблагодарила за вопросы.

Другая подписчица спросила Ефремову, почему она позиционирует себя как пансексуала, если ранее в ее профиле было указано, что она лесбиянка.

Дочь Михаила Ефремова ответила, что люди осознают свою ориентацию на протяжении всей жизни, и что ее интересуют не только женщины, но и «все остальные», например, квир-мужчины.