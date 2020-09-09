БДСМ и секс-игрушки: дочь Ефремова о своих предпочтениях

Дочь Михаила Ефремова , которого отправили в тюрьму за смертельное ДТП, шокировала публику своими очередными откровениями. 19-летняя наследница актёра рассказала о своих сексуальных предпочтениях.

Она призналась, что традиционные отношения в постели её не привлекают. Ей больше по душе БДСМ, а также различные интимные игрушки, передаёт «Экспресс газета».

Мы оба свитчи, да, я практикую БДСМ, нет, спасибо, от группового секса откажусь, игрушки, могу дать названия и характеристики, так как мне лень фотографировать, рожать не планирую, — написала она в своём Instagram.

Девушка не скрывает, что ребёнок не входит в её планы. На днях она опубликовала в социальной сети снимок своей возлюбленной, которую скрывала долгое время, опасаясь гнева родителей. Она заявила, что собирается жениться на ней и уехать в Великобританию. Избранница Анны-Марии Евгения Велько любит цветы и увлечена музыкой.

Ранее стало известно, что Анна-Мария оформляет документы на опеку над матерью в связи с уголовным делом в отношении Ефремова. Она намеревалась вылечить мать от алкогольной и наркотической зависимости, однако эта новость вызвала возмущение актрисы.

Сама актриса алкоголичкой себя не считает. Она призналась, что на днях сдала тест на наркотики и он показал отрицательный результат. По словам женщины, наркотики она не полюбила, хоть и пробовала раньше, писал NEWS.ru.