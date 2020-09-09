«Всё уговаривает себя, что вышла за того самого»

По мнению Солнцева, попытка оправдаться хорошо прослеживается в одной из последних публикаций Собчак, в которой она рассказала, что больше всего ценит в мужчинах интеллект.

«Это частичный ответ на вопрос: "Почему именно он?"», — написала Ксения Собчак.

Рустам Солнцев первым отреагировал на ее слова, деликатно поинтересовавшись, как долго Собчак будет пытаться уверить всех вокруг, что вышла замуж за нужного мужчину.

«Любименькая моя, всё уговаривает и себя, и публику, что вышла за того самого. Ну сколько можно?» — написал Солнцев.

prn scr instagram.com — @xenia_sobchak

Примечательно, что мнение шоумена поддержали и другие подписчики Ксении Собчак, заметив, что светская львица не просто так пишет статьи о Константине Богомолове.

«Видимо считает, что недооценен. А у нее должно быть самое лучшее!» — написал один из пользователей.

«Когда Собчак начинает называть умнейшим и талантливейшим своего нынешнего, то складывается впечатление, что в первую очередь она хочет в этом убедить саму себя», — добавил другой.