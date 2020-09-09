«Всё уговаривает себя, что вышла за того самого»

Шоумен, экс-участник скандального телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что публичными признаниями в любви режиссеру Константину Богомолову журналистка Ксения Собчак пытается уговорить себя, что сделала правильный выбор, когда согласилась на второй брак.
По мнению Солнцева, попытка оправдаться хорошо прослеживается в одной из последних публикаций Собчак, в которой она рассказала, что больше всего ценит в мужчинах интеллект.
«Это частичный ответ на вопрос: "Почему именно он?"», — написала Ксения Собчак.
Рустам Солнцев первым отреагировал на ее слова, деликатно поинтересовавшись, как долго Собчак будет пытаться уверить всех вокруг, что вышла замуж за нужного мужчину.
«Любименькая моя, всё уговаривает и себя, и публику, что вышла за того самого. Ну сколько можно?» — написал Солнцев.
prn scr instagram.com — @xenia_sobchak
Примечательно, что мнение шоумена поддержали и другие подписчики Ксении Собчак, заметив, что светская львица не просто так пишет статьи о Константине Богомолове.
«Видимо считает, что недооценен. А у нее должно быть самое лучшее!» — написал один из пользователей.
«Когда Собчак начинает называть умнейшим и талантливейшим своего нынешнего, то складывается впечатление, что в первую очередь она хочет в этом убедить саму себя», — добавил другой.
Ксения Собчак и Константин Богомолов официально оформили свои отношения в сентябре прошлого года. У каждого из них за плечами еще один брак. Недавно бывшая супруга режиссера актриса Дарья Мороз опубликовала семейные фотографии с Богомоловым, показав счастливые моменты жизни.