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Солнцев рассказал о сомнениях Собчак насчет брака с Богомоловым 

Слово и Дело 2 часа назад
«Всё уговаривает себя, что вышла за того самого»
Фото: РИА Новости
Шоумен, экс-участник скандального телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что публичными признаниями в любви режиссеру Константину Богомолову журналистка Ксения Собчак пытается уговорить себя, что сделала правильный выбор, когда согласилась на второй брак.
По мнению Солнцева, попытка оправдаться хорошо прослеживается в одной из последних публикаций Собчак, в которой она рассказала, что больше всего ценит в мужчинах интеллект.

«Это частичный ответ на вопрос: "Почему именно он?"», — написала Ксения Собчак.

Рустам Солнцев первым отреагировал на ее слова, деликатно поинтересовавшись, как долго Собчак будет пытаться уверить всех вокруг, что вышла замуж за нужного мужчину.

«Любименькая моя, всё уговаривает и себя, и публику, что вышла за того самого. Ну сколько можно?» — написал Солнцев.

prn scr instagram.com — @xenia_sobchak
Примечательно, что мнение шоумена поддержали и другие подписчики Ксении Собчак, заметив, что светская львица не просто так пишет статьи о Константине Богомолове.

«Видимо считает, что недооценен. А у нее должно быть самое лучшее!» — написал один из пользователей.

«Когда Собчак начинает называть умнейшим и талантливейшим своего нынешнего, то складывается впечатление, что в первую очередь она хочет в этом убедить саму себя», — добавил другой.
Ксения Собчак и Константин Богомолов официально оформили свои отношения в сентябре прошлого года. У каждого из них за плечами еще один брак. Недавно бывшая супруга режиссера актриса Дарья Мороз опубликовала семейные фотографии с Богомоловым, показав счастливые моменты жизни.
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Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Дарья Мороз
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