Прах Легкоступовой оказался на помойке

Прах певицы Валентины Легкоступовой слишком долго пролежал в крематории, его никто не торопился забирать. Тогда сотрудники решили просто выбросить его на помойку, сообщил инсайдер.

Близкие артистки кремировали тело, но вот за прахом не спешили. В результате он пролежал в крематории две недели. Знакомый детей певицы Анетты и Матвея заявил, что, пока дети занимались "важными делами" и нападали с обвинениями на последнего супруга Легкоступовой Юрия Фирсова , сотрудники крематория выбросили прах, сообщает портал POPCAKE.

Инсайдер негодует, что из-за детей Легкоступова осталась без места захоронения. Также он отметил, что Фирсов очень натурально плакал, узнав о смерти певицы, поэтому мужчина, скорее всего, "и вправду ее любил".

Легкоступова скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. Женщину нашли на полу в ванной в ее квартире. Ее госпитализировали вместе с Фирсовым сначала в наркологическую клинику. Затем певице стало хуже, спустя некоторое время она скончалась. Дети исполнительницы "Ягоды малины" уверены, что виноват в случившемся Фирсов, который не вызывал скорую вовремя.