Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Прах Легкоступовой оказался на помойке из-за «деловых» детей 

Слово и Дело и ещё 3 44 минуты назад
Прах певицы Валентины Легкоступовой слишком долго пролежал в крематории, его никто не торопился забирать. Тогда сотрудники решили просто выбросить его на помойку, сообщил инсайдер.
Близкие артистки кремировали тело, но вот за прахом не спешили. В результате он пролежал в крематории две недели. Знакомый детей певицы Анетты и Матвея заявил, что, пока дети занимались "важными делами" и нападали с обвинениями на последнего супруга Легкоступовой Юрия Фирсова, сотрудники крематория выбросили прах, сообщает портал POPCAKE.
Инсайдер негодует, что из-за детей Легкоступова осталась без места захоронения. Также он отметил, что Фирсов очень натурально плакал, узнав о смерти певицы, поэтому мужчина, скорее всего, "и вправду ее любил".
Легкоступова скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. Женщину нашли на полу в ванной в ее квартире. Ее госпитализировали вместе с Фирсовым сначала в наркологическую клинику. Затем певице стало хуже, спустя некоторое время она скончалась. Дети исполнительницы "Ягоды малины" уверены, что виноват в случившемся Фирсов, который не вызывал скорую вовремя.
Слово и Дело: последние новости
Старшая дочь актера Ивана Краско перенесла инсульт Старшая дочь актера Ивана Краско перенесла инсульт Настю Каменских пристыдили за очередное сексуальное фото в бикини Настю Каменских пристыдили за очередное сексуальное фото в бикини Солнцев рассказал о сомнениях Собчак насчет брака с Богомоловым Солнцев рассказал о сомнениях Собчак насчет брака с Богомоловым
Комментарии 10
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Фирсов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Названо место отбывания наказания Ефремова
Названо место отбывания наказания Ефремова
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после измены Григоряна
Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после измены Григоряна
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
00:30
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
Происшествия
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Прах Легкоступовой оказался на помойке
00:16
Прах Легкоступовой оказался на помойке
Шоу-бизнес
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Германия пригрозила России из-за дела Навального
00:14
Германия пригрозила России из-за дела Навального
В мире
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
00:25
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение