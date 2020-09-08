«Капец»: звезда «Уральских пельменей» стал электриком 

Бывший участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков устроился на работу электриком. Об этом он сообщил поклонникам в Instagram

«Работы нет уже у актеров полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, капец. А что делать? Всем хорошего настроения», — сказал артист в видео.

Он отметил, что учился в Уральском политехническом колледже и имеет квалификацию электромонтера третьего разряда.

Поклонники Рожкова поддержали его начинания в новой профессии и заявили, что теперь еще больше зауважали любимого артиста.

«Ты классный и настоящий мужик который умеет буквально всё, и варить, и сваривать, и картошку капать и на столбы лезть и бабушек играть», «Молодчина четкий дядька уважуха», «Да ты универсальный человек!», «Электромонтёры тоже нужны, но Вас никто не заменит на сцене», — написали Рожкову в комментариях.