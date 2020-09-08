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«Капец»: звезда «Уральских пельменей» стал электриком 

Вероника Полынина 49 минут назад
«Капец»: звезда «Уральских пельменей» стал электриком
Фото: Instagram
Бывший участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков устроился на работу электриком. Об этом он сообщил поклонникам в Instagram.

«Работы нет уже у актеров полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, капец. А что делать? Всем хорошего настроения», — сказал артист в видео.

Он отметил, что учился в Уральском политехническом колледже и имеет квалификацию электромонтера третьего разряда.
Поклонники Рожкова поддержали его начинания в новой профессии и заявили, что теперь еще больше зауважали любимого артиста.
«Ты классный и настоящий мужик который умеет буквально всё, и варить, и сваривать, и картошку капать и на столбы лезть и бабушек играть», «Молодчина четкий дядька уважуха», «Да ты универсальный человек!», «Электромонтёры тоже нужны, но Вас никто не заменит на сцене», — написали Рожкову в комментариях.
Как писал «Рамблер», в 2018 году Андрей Рожков ушел из юмористического шоу «Уральские пельмени» и вместе с коллегой Вячеславом Мясниковым запустил новый проект «Ваши пельмени».
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Андрей Рожков , Вячеслав Мясников
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