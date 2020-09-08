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Канделаки рассказала о съёмках в Playboy

Павел Тиунов
1 час назад
Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки считает, что ее фотосессии для мужских журналов Maxim и Playboy были достаточно скромными. Об этом телезвезда заявила своим подписчикам в Instagram.
Канделаки рассказала о съёмках в Playboy
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В одном из последних постов Канделаки опубликовала серию снимков из журнала Maxim от 2016 на которых ога предстала перед читателями в нижнем белье. Медиаменеджер напомнила, что в ее жизни бывали и «такие фотосессии», за которые ей совсем не стыдно.
«Повторила бы я? Точно спрошу, для начала, у детей)» - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим. ред.).
Канделаки пояснила, что в молодом возрасте люди часто делают провокационные поступки, не задумываясь о будущем, а впоследствии жалеют о содеянном. При этом экс-телеведущая заявила, что ее совесть чиста.
«Что в Playboy, что в Maxim я снялась достаточно скромно. По нынешним меркам тем более», - отметила она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Тина Канделаки прокомментировала заявление украинского футболиста Артема Милевского о том, что он занимался с ней сексом. Генпродюсер «Матч ТВ» отметила, что высказывание спортсмена звучит жалко, будто других заметных событий в его жизни и не было.
Шоу-бизнес,Артем Милевский,Тина Канделаки,
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