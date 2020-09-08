Канделаки рассказала о съёмках в Playboy

В одном из последних постов Канделаки опубликовала серию снимков из журнала Maxim от 2016 на которых ога предстала перед читателями в нижнем белье. Медиаменеджер напомнила, что в ее жизни бывали и «такие фотосессии», за которые ей совсем не стыдно.