Звезды высказали о деле Ефремова 

«На мой взгляд, все люди заслуживают снисхождения. Тем более, Михаил Ефремов. Ведь он по какому-то странному стечению обстоятельств попал в руки адвоката Пашаева. Это ж надо было так угораздить в довершение ко всем несчастьям! Уверен, что если бы не действия этого Пашаева, отношение к Ефремову было бы в обществе иное», — считает шоумен Рустам Солнцев.