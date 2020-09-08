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Звезды высказали о деле Ефремова 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Звезды высказали о деле Ефремова
Фото: РИА Новости
Звания, регалии и известность не должны влиять на правосудие, и актер Михаил Ефремов должен понести самое суровое наказание по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом изданию «Дни.ру» заявили российские звезды.
«Рамблер» писал, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого скончался. Прокурор попросил приговорить актера к 11 годам лишения свободы. Сегодня Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным.
Звезды шоу-бизнеса осудили поступок Ефремова и высказали свое мнение по поводу наказания, которое должно быть назначено артисту.

«Неприятно смотреть, как Михаил Олегович пытается юлить. Закон должен быть для всех одинаков, не взирающий на твое общественное положение, звания, регалии. (…) По моему мнению, Ефремов заслуживает самого сурового наказания именно в показательных целях, чтобы каждый человек понял: «Так поступать нельзя», — отметил диктор Владимир Березин.

В свою очередь актриса, певица и модель Алена Кравец подчеркнула, что вряд ли Михаил Ефремов «своей пьяной ездой и смертельной аварией может стать достойным примером», и высказала мнение, что актер «отвечать по закону должен как все».

«На мой взгляд, все люди заслуживают снисхождения. Тем более, Михаил Ефремов. Ведь он по какому-то странному стечению обстоятельств попал в руки адвоката Пашаева. Это ж надо было так угораздить в довершение ко всем несчастьям! Уверен, что если бы не действия этого Пашаева, отношение к Ефремову было бы в обществе иное», — считает шоумен Рустам Солнцев.

При этом он выразил уверенность, что Ефремов получит «реальный срок», вероятно, «лет 5-6».

«Вне всяких сомнений, Михаил виноват, но нужно проявить несправедливость по отношению к нему, потому что ему не выжить в тюрьме», — заявил в свою очередь актер Иван Охлобыстин.

Напомним, что ранее Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Ефремова.
Комментарии
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Алена Кравец , Владимир Березин , Владимир Путин , Москва
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