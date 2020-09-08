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«Женился!» Корчевников вызвал переполох 

Артём Кульша 31 минуту назад
«Женился!» Корчевников вызвал переполох
Фото: РИА Новости
Журналист Борис Корчевников опубликовал в инстаграме фотографию с коллегой и навел пользователей социальной сети на мысль, что женился.
Корчевников, как сообщал «Рамблер», — генеральный директор и генеральный продюсер телеканала «Спас». Вчера он опубликовал в инстаграме снимок, на котором запечатлен с незрячей ведущей шоу «Белые ночи» на «Спасе» Региной Парпиевой. На нем Корчевников прижимает руку коллеги к своей груди и смотрит ей в глаза. В подписи к фото журналист сообщил лишь, что оно было сделано в первый день съемок «Белых ночей».

«Блин, я думала женился. Давай быстрей, не тяни. Здоровье не вмешивай, все хорошо! Кто считает, что от Бори должно быть продолжение, поддержите! Я ставлю первой лайк себе!» — написала автор комментария с наибольшим количеством лайков (более 800).

Другие комментаторы назвали фотографию красивой, замечательной и трогательной. Один из них высказал мнение, что на нем Корчевников и Парпиева выглядят, как брат и сестра.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Корчевников
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