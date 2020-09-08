Россияне обрушились на Шепелева 

Зрители раскритиковали ведущего нового семейного шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ, которым стал Дмитрий Шепелев . Экс-звезде Первого канала посоветовали и дальше заниматься сбором слухов и сплетен.

Негативные комментарии появились под постом о премьере шоу в официальном аккаунте телеканала ТНТ в Instagram . На опубликованных фотографиях изображены первые гости программы: рэпер Баста ( Василий Вакуленко ) с дочкой и звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов с сыном. Ведущим шоу стал экс-сотрудник Первого канала Дмитрий Шепелев. Выбор продюсеров программы не устроил зрителей.

«К Шепелеву прям негативно отношусь! Из-за него смотреть даже не буду эту передачу», — заявила пользовательница под ником elena.mukhitova (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Да, смените ведущего. из-за него смотреть не хочется», — поддержала rim4ik_a_r.

«Ведущий совершенно не подходит для этого шоу», — констатировал shapshayev.

«Ему место на 1 канале собирать сплетни, вот и оставался бы там. Зачем на ТНТ его взяли», — недоумевает anastasiia_turygina.

Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала в феврале 2020 года. До этого в интервью он неоднократно заявлял, что устал от скандального характера передач, которые ему предлагают вести, и хотел бы снова создавать позитивный развлекательный контент.