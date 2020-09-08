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Семенович растолстела 

Артём Кульша 49 минут назад
Семенович растолстела
Фото: РИА Новости
Фигура певицы и телеведущей Анны Семенович поплыла. Об этом сообщает «СтарХит».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Семенович рассказывала, что с детства порой заедает стресс. В конце мая она рассказала, что прошедшая весна была очень сложной для нее не только из-за самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, но и в личном плане — она едва не потеряла близкого человека и потеряла несколько рабочих контрактов. Ей стало от этого очень тревожно, она начала есть.
Тогда же Семенович объявила, что проходит курс похудения в одном из оздоровительных центров. В последнее время она стала чаще давать концерты. Фанаты заметили, что певица сильно прибавила в весе — ее талия поплыла, а подбородок удвоился.
Летом Семенович рассказала, что перенесла операцию по уменьшению размера молочных желез, потому что ранее врачи диагностировали у нее их гипертрофию, гигантомастию. Певица и телеведущая призналась, что не жалеет о том, что рассказала об этом публично.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович
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