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«Никаких прогнозов»: Кудрявцева о состоянии матери 

Алиса Селезнёва 51 минуту назад
«Никаких прогнозов»: Кудрявцева о состоянии матери
Фото: РИА Новости
Врачи пока по-прежнему не дают никаких прогнозов по поводу состояния матери телеведущей Леры Кудрявцевой, которая перенесла инсульт. Об этом сама телеведущая заявила «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», 78-летняя Александра Ивановна 25 августа перенесла инсульт, находясь на отдыхе в Крыму. Ее увезли на скорой в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Симферополе. Лера Кудрявцева призналась в Instagram, что известие о болезни матери сначала повергло ее в состояние шока, но затем она пришла в себя и продумала план действий.

«Прогнозов пока по-прежнему никаких», — рассказала Кудрявцева.

Она отметила, что собирается перевезти мать в Москву «уже на этой неделе».

«До этого врачи не разрешали, ждали стабильного состояния. Очень помогает сейчас рекомендациями Малышева Елена Васильевна, поэтому надеемся, что все будет хорошо», — пояснила телеведущая.

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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Лера Кудрявцева , StarHit
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