«Никаких прогнозов»: Кудрявцева о состоянии матери 

Врачи пока по-прежнему не дают никаких прогнозов по поводу состояния матери телеведущей Леры Кудрявцевой , которая перенесла инсульт. Об этом сама телеведущая заявила «СтарХит»

Как сообщал «Рамблер», 78-летняя Александра Ивановна 25 августа перенесла инсульт, находясь на отдыхе в Крыму. Ее увезли на скорой в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Симферополе. Лера Кудрявцева призналась в Instagram, что известие о болезни матери сначала повергло ее в состояние шока, но затем она пришла в себя и продумала план действий.

«Прогнозов пока по-прежнему никаких», — рассказала Кудрявцева.

Она отметила, что собирается перевезти мать в Москву «уже на этой неделе».