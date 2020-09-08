Куценко отреагировал на приговор Ефремову

«Молчать сложно, больно и говорить больно. Михаил Олегович! Ты должен через это пройти… И все мы тоже…» — сказал Куценко.

Михаил Ефремов был арестован сразу же в зале Пресненского суда. Его защитник Эльман Пашаев заверил, что обжалует приговор. При всем этом суд учел, что около двух месяцев Ефремов был под домашним арестом. Таким образом, за решеткой актер проведет 7 лет и 10 с половиной месяцев.