Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после измены Григоряна

Напомним, что на днях возлюбленного суперзвезды – бизнесмена Давида Григоряна
, застукали в обществе участницы «Дома-2» Яны Шафеевой, с которой тот активно флиртовал. Азиза до сих пор находится в шоке от неверности Григоряна. Об этом Sobesednik.ru сообщила подруга легендарной певицы, известный дизайнер Аника Керимова, которая занимается пошивом ее уже ставшего знаменитым свадебного платья стоимостью 11 млн рублей.– Я только что разговаривала с Азизой. Она, конечно, очень расстроена! – рассказывает в интервью Sobesednik.ru Аника. – Сказала, что нужно приостановить пошив платья. Я, конечно, в растерянности, потому что наряд уже почти готов. Осталось доделать лишь небольшие детали. Что делать с такой роскошью, ума не приложу.