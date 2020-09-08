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Ведущей Первого канала удалили опухоль 

Lenta.ru 1 час назад
Ведущей Первого канала удалили опухоль
Фото: @syabitova_roza
Ведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале Розе Сябитовой удалили доброкачественную опухоль. Подробностями произошедшего она поделилась в Instagram.
Сваха укорила себя в беспечном отношении к здоровью и добавила, что в последнее время все зациклились на коронавирусе, хотя существуют и другие «смертельно опасные враги».

«И у меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось "отловить" вовремя», — рассказала Сябитова.

Ведущая добавила, что ее болезнь могла бы «быть и пострашнее», если бы не своевременное вмешательство профессионалов. Она также подчеркнула, что не заразилась коронавирусом.
По словам Сябитовой, ее уже выписали из больницы, реабилитацию после операции она проходит дома. Ведущая напомнила читателям, что предупредить болезнь всегда легче и дешевле, чем «устранять последствия и восстанавливать свой организм». Сваха также призвала женщин регулярно посещать гинеколога и проходить профилактический осмотр.
О том, что Сябитову госпитализировали, стало известно в конце августа. Телеведущая тогда отмечала, что чувствует себя нормально.
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