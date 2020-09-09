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Актёр Юрий Назаров госпитализирован с COVID-19

Говорит Москваиещё 7
1 час назад
Он попал в реанимацию, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на заявление дочери артиста Татьяны.
Звезда "Маленькой Веры" попал в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Назарова наблюдают в отделении интенсивной терапии, он дышит самостоятельно, передаёт телеканал.
83-летний актёр известен зрителям по фильмам «Земля Санникова», «Бой с тенью», «Демидовы» и «Сталинград».
Шоу-бизнес,Юрий Назаров,
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