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Разин собирается просить Путина помиловать Ефремова 

News.ru 1 час назад
Разин попросит Путина помиловать Ефремова
Фото: razin_andrei_lm/instagram.com
Российский музыкальный продюсер Андрей Разин собирается обратиться к главе РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании актёра Михаила Ефремова.

Считаю, что должны быть учтены состояние его (Михаила Ефремова. — NEWS.ru) здоровья, чистосердечное признание и трудное положение его семьи, и надеюсь на гуманность нашего президента, — цитирует деятеля шоу-бизнеса агентство РИА Новости.

Он добавил, что согласен с позицией актёра и писателя Ивана Охлобыстина, также попросившего лидера «пощадить» Ефремова своим личным распоряжением.
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.
8 июня 2020 года Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагала, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что силовики могут возбудить уголовное дело, если показания свидетелей защиты осуждённого российского актёра Михаила Ефремова признают ложными. Одновременно с этим, пресс-служба МВД РФ заявила, что эксперты общественного совета при ГУМВД по Москве попросили дать уголовно-правовую оценку действиям адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и дававших, как они считают, лживые показания свидетелей.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Андрей Разин , Виталий Захаров , Владимир Путин , МВД , ФСИН
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