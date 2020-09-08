Разин попросит Путина помиловать Ефремова

Считаю, что должны быть учтены состояние его (Михаила Ефремова. — NEWS.ru) здоровья, чистосердечное признание и трудное положение его семьи, и надеюсь на гуманность нашего президента, — цитирует деятеля шоу-бизнеса агентство РИА Новости.

Он добавил, что согласен с позицией актёра и писателя Ивана Охлобыстина , также попросившего лидера «пощадить» Ефремова своим личным распоряжением.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима . Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня 2020 года Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагала, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.