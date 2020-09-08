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Instagram восстановил доступ к заблокированному аккаунту сына Бледанс 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Instagram восстановил доступ к аккаунту сына Бледанс
Фото: РИА Новости
Instagram восстановил аккаунт сына актрисы и певицы Эвелины Бледанс, представители сервиса также принесли извинение за его блокировку. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе Facebook.

"Данный аккаунт был восстановлен и не должен был быть удален. Сейчас мы выясняем, как это могло произойти, и приносим извинения за эту ошибку", — добавили в компании.

Ранее администрация Instagram заблокировала страницу сына Бледанс Семена, который родился с синдромом Дауна. По словам отца мальчика, который и вел этот аккаунт на протяжении 8 лет, причиной блокировки стало "несоответствие правилам" соцсети.
Позднее родители Семена связались со службой поддержки сервиса и предоставили доказательства того, что аккаунтом пользовались именно они. Несмотря на это, доступ к странице так и не был восстановлен.
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Шоу-бизнес , Интернет , Эвелина Бледанс , Газета.Ru
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