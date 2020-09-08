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«Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?»: Шнуров написал стих об осуждённом Ефремове 

News.ru и ещё 8 54 минуты назад
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о печальном финале Михаила Ефремова. Актёра, осуждённого на восемь лет тюрьмы, он назвал лучшим другом. Шнуров вспомнил, как они вместе вели праздный образ жизни, однако он смог вовремя «нажать на тормоза», а Ефремов пустился во все тяжкие.

Судьба несёт неудержимо, // С подмостков, через суд на кичу, // Восьмёрка общего режима, // «Артистом» там его все кличут, — написал музыкант в своём Instagram.

Шнуров отметил, что народ уже не ждёт ролей Ефремова. По его словам, актёр сам «вонзил в себя кинжал» и попал в ДТП, из-за которого его не укоряет только ленивый.

И вот приехал, всё, финал. // Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?// Только ленивый не пинал, // И гражданина и поэта, — отмечает Шнуров.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.
8 сентября актёр получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.
Ранее, как писал NEWS.ru, продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову. По его словам, актёр мог получить гораздо меньший срок в случае, если бы его защищал другой юрист. Поведение Эльмана Пашаева он назвал «позорищем» и «клоунадой».
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Виталий Захаров , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , ФСИН
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