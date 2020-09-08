Иосиф Пригожин назвал приговор Михаилу Ефремову гуманным. Актёр получил 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП в центре Москвы.
Как заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» продюсер Иосиф Пригожин, ему искренне жаль Ефремова, но закон един для всех.
«Гуманно всё. Если мы хотим подражать цивилизованной стране, то мы должны понимать, что закон для всех один. Мы — публичные люди и мы — пример для подражания обществу. Мы просто не можем популяризировать езду в алкогольном опьянении. Поверьте, мне искренне и сердечно жаль Ефремова, но так судьба сложилась такого замечательного артиста».
Пригожин также назвал ошибкой Ефремова выбрать своим адвокатом Эльмана Пашаева. По мнению продюсера, если бы его защищал другой юрист, то срок, возможно, был бы меньше.
«Ефремов мог бы давно закрыть этот вопрос и может быть получил бы гораздо меньший срок. Тот ущерб, который ему нанёс адвокат и ту клоунаду и цирк, который он устроил Ефремову, — это просто позорище!»
Сегодня Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Артист признан виновным в смертельной аварии на Смоленской площади 8 июня. Тогда погиб курьер Сергей Захаров, в его машину со встречной полосы врезался автомобиль Ефремова.
3 сентября прокуратура попросила отправить Ефремова на 11 лет в колонию общего режима. Защита настаивала на «справедливом приговоре, но без лишения свободы».