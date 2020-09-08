«Гуманно всё. Если мы хотим подражать цивилизованной стране, то мы должны понимать, что закон для всех один. Мы — публичные люди и мы — пример для подражания обществу. Мы просто не можем популяризировать езду в алкогольном опьянении. Поверьте, мне искренне и сердечно жаль Ефремова, но так судьба сложилась такого замечательного артиста».