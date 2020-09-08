«Капец»: звезда «Уральских пельменей» стал электриком

Бывший участник комедийного коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков сообщил поклонникам, что из-за безработицы в актерской среде, вызванной пандемией коронавируса, ему пришлось устроиться на работу электриком. Представитель бывшего коллеги Рожкова по «Уральским пельменям» Вячеслава Мясникова заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что «если Рожков так сказал, значит — так оно и есть».

Бывший участник команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором заявил об устройстве на работу электриком из-за отсутствия работы, вызванного пандемией коронавируса.

«Работы нет уже у актеров полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, капец. А что делать? Всем хорошего настроения», — сказал он в видеоролике, снятом в сельской местности.

В комментарии Рожков написал, что имеет квалификацию электромонтера третьего разряда.

Представитель бывшего участника «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал слова Рожкова о вынужденной смене профессии.

«Если Рожков так сказал, значит — так оно и есть», — отметил он.

По его словам, сам Мясников все время, проведенное в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, посвятил семье и творчеству, в частности — написал несколько десятков песен.

«Поэтому в пандемию он работал, работал и работал», — подчеркнул он.

Он также объяснил, что Мясников не смог сам ответить, так как был занят подготовкой номеров для будущих концертов.

Многие подписчики поддержали Рожкова и поделились аналогичными историями из своей жизни после введения ограничений, связанных с распространением пандемии коронавируса.

«Не вы один вспомнили былое. Я, к примеру, электрослесарь 3-го разряда КИПиА, и мне предложили поработать, некому манометры ремонтировать, молодежь не идет. А предпенсионеры — добро пожаловать. Как-то так», — написал один из комментаторов.

Поклонники также написали Рожкову, что «ничего здесь стыдного не видят».

«Я кровельщиком был в выходные. Карниз делал под крышей на даче. Висел на лестнице 8 часов. Теперь лежу, каждый мускул болит», — поделился еще один подписчик.

Многие также отметили, что будут уважать актера «если это не прикол».

«И вас совсем не жалко. Жалко тех актеров, блогеров и т.п., кто не имеет больше никаких навыков и «обречены». Вот попал человек в струю еще по молодости и забросил школу, институт. А сейчас, не имея шанса заработать, ходит по полям и грибы на пропитание собирает, а Рожков на них плюет с высокой колокольни (читай-столба)», — говорится в одном из комментариев.

Однако не все читатели Рожкова поверили, что это видео — не розыгрыш с его стороны.

«Приколист! Чья тень сзади, оператора?» — написал скептически настроенный комментатор.

Кто-то из подписчиков также обратил внимание на то, что «две трети страны так и работает».

В марте Рожков дал интервью блогеру Денису Сорокину , в котором рассказал о том, что чувствует после ухода из «Уральских пельменей». В 2018 году в коллективе «Уральских пельменей» произошел раскол. Вячеслав Мясников и Андрей Рожков стали гастролировать по России с коллективом под названием «Новые пельмени». Позднее в том же году команду покинула Юлия Михалкова

«Надо просто уметь прощать, размышлять и, в-третьих, смотреть в будущее. С позитивом. Зачем тащить на себе это все? Это же глупость, себя самого портишь», — сказал он.

Рожков также рассказал, как попросил своих друзей собрать вместе всех, кто участвовал в жизни команды.

«У нас там много человек осталось же за кадром — человек 20-30. Тех людей, без которых я, например, не представляю команду», — заявил он.

После того как его друзья «решили по-другому», он ответил им, что «это не КВН».