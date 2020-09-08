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Раскрыта причина отсутствия зубов у Шуры в начале карьеры 

Lenta.ru 54 минуты назад
В начале музыкальной карьеры Шура намеренно отказывался вставлять себе зубы. Об образе артиста рассказывается в опубликованной на YouTube восьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Отмечается, что образ поп-исполнителя был досконально продуман и проработан российским дизайнером Алишером с целью вызвать шок у обывателей. Именно он потребовал не вставлять артисту зубы, утверждая, что у Шуры «исчезнет магия», и музыкант не делал этого до 2000-х.
Сам артист в интервью утверждал, что никогда не будет вставлять себе зубы.

«Может, к старости, когда вообще есть нечем будет», — говорил он.

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Шоу-бизнес , Видео , Lenta.ru
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