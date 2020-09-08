В начале музыкальной карьеры Шура намеренно отказывался вставлять себе зубы. Об образе артиста рассказывается в опубликованной на YouTube восьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

Отмечается, что образ поп-исполнителя был досконально продуман и проработан российским дизайнером Алишером с целью вызвать шок у обывателей. Именно он потребовал не вставлять артисту зубы, утверждая, что у Шуры «исчезнет магия», и музыкант не делал этого до 2000-х.

Сам артист в интервью утверждал, что никогда не будет вставлять себе зубы.