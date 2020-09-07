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Соцсети заговорили о любовном треугольнике Козловского 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
Соцсети заговорили о любовном треугольнике Козловского
Фото: РИА Новости
В Telegram-каналах появились слухи об уходе актера Данилы Козловского из семьи ради актрисы Оксаны Акиньшиной. «Закулиска» утверждает, что Козловский встречается с Акиньшиной уже более полугода.
Первым о романе Козловского с Акиньшиной рассказал Telegram-канал Peopletalk. По данным канала, сейчас актеры вместе отдыхают в Бодруме.

«Ребят заметили в ресторане за объятиями, говорят, выглядели как пара», — отметил канал (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Антиглянец» предположил, что слухи о романе — «пыльный трюк» пиарщиков перед очередной премьерой Козловского. Однако «Закулиска» уверена, что это не пиар.

«Данила Козловский оставил мать новорождённой дочки Ольгу Зуеву и уже больше полугода встречается с Оксаной Акиньшиной», — утверждает канал.

По данным «Закулиски», отношения актеров начались на съемках фильма «Чернобыль».

«Дочку свою актёр не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения. Вообще, должны сказать, очень по-мужски себя ведёт в сложившейся ситуации», — подчеркнул канал.

Как сообщал «Рамблер», отношения Козловского с Ольгой Зуевой, российской актрисой и моделью, начались в 2015 году. В марте 2020-го у них родилась дочь.
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Шоу-бизнес , Данила Козловский , Ольга Зуева , Оксана Акиньшина
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