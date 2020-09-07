Соцсети заговорили о любовном треугольнике Козловского 

В Telegram-каналах появились слухи об уходе актера Данилы Козловского из семьи ради актрисы Оксаны Акиньшиной. «Закулиска» утверждает, что Козловский встречается с Акиньшиной уже более полугода.
Первым о романе Козловского с Акиньшиной рассказал Telegram-канал Peopletalk. По данным канала, сейчас актеры вместе отдыхают в Бодруме.
«Ребят заметили в ресторане за объятиями, говорят, выглядели как пара», — отметил канал (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Антиглянец» предположил, что слухи о романе — «пыльный трюк» пиарщиков перед очередной премьерой Козловского. Однако «Закулиска» уверена, что это не пиар.
«Данила Козловский оставил мать новорождённой дочки Ольгу Зуеву и уже больше полугода встречается с Оксаной Акиньшиной», — утверждает канал.
По данным «Закулиски», отношения актеров начались на съемках фильма «Чернобыль».
«Дочку свою актёр не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения. Вообще, должны сказать, очень по-мужски себя ведёт в сложившейся ситуации», — подчеркнул канал.
Как сообщал «Рамблер», отношения Козловского с Ольгой Зуевой, российской актрисой и моделью, начались в 2015 году. В марте 2020-го у них родилась дочь.