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Майами придумал развлечение с интимным фото Айзы 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
Майами придумал развлечение с интимным фото Айзы
Фото: @miamioleg_official
Певец Олег Майами предложил интернет-пользователям развлечься с фотографией гениталий его девушки, телеведущей Айзы Анохиной. О реакции Майами на скандал с публикацией снимка рассказал портал Popcake.
Как писал «Рамблер», интимное фото ранее появилось в сториз Instagram Айзы и пробыло там около минуты. Скриншоты снимка быстро начали распространять в соцсетях. Айза объяснила, что фото предназначалось Майами, она опубликовала его случайно.
После этого ведущая столкнулась с травлей и обвинениями в попытке пропиариться. А Майами решил подойти к ситуации с юмором, отмечает Popcake.

«Чтобы вам не было скучно и одиноко онанировать на фотографию моей возлюбленной, хочу вам порекомендовать хорошее музыкальное сопровождение — мой новый альбом Miami airlines», — заявил певец.

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Шоу-бизнес , Айза Анохина , Майами
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