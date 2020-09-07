Майами придумал развлечение с интимным фото Айзы 

Певец Олег Майами предложил интернет-пользователям развлечься с фотографией гениталий его девушки, телеведущей Айзы Анохиной . О реакции Майами на скандал с публикацией снимка рассказал портал Popcake

Как писал «Рамблер», интимное фото ранее появилось в сториз Instagram Айзы и пробыло там около минуты. Скриншоты снимка быстро начали распространять в соцсетях. Айза объяснила, что фото предназначалось Майами, она опубликовала его случайно.

После этого ведущая столкнулась с травлей и обвинениями в попытке пропиариться. А Майами решил подойти к ситуации с юмором, отмечает Popcake.