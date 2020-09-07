«Она же полуживая, два слова связать не может» 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Костенко дебютировала в качестве ведущей «Ак Барс Шоу». В инстаграме хоккейного клуба «Ак Барс» был опубликован соответствующий анонс.

«Она же полуживая, неинтересная, два слова связать не может! Зачем ее журналистом брать в такой великий клуб?!» — прокомментировал один из пользователей социальной сети.

Другие назвали Костенко неприятной особой, тухлой мисс и деревянной теткой. Один из комментаторов задался вопросом, какое отношение к хоккею имеет третья жена далеко не самого лучшего футболиста и почему было не выбрать на роль ведущей одну из множества красивых девушек и жен хоккеистов.