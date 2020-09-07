«Она же полуживая, два слова связать не может» 

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко — полуживая, неинтересная, неприятная особа, тухлая мисс и деревянная тетка. Об этом заявили пользователи инстаграма.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Костенко дебютировала в качестве ведущей «Ак Барс Шоу». В инстаграме хоккейного клуба «Ак Барс» был опубликован соответствующий анонс.
«Она же полуживая, неинтересная, два слова связать не может! Зачем ее журналистом брать в такой великий клуб?!» — прокомментировал один из пользователей социальной сети.
Другие назвали Костенко неприятной особой, тухлой мисс и деревянной теткой. Один из комментаторов задался вопросом, какое отношение к хоккею имеет третья жена далеко не самого лучшего футболиста и почему было не выбрать на роль ведущей одну из множества красивых девушек и жен хоккеистов.
Тарасов — игрок клуба «Рубин» (Казань), бывший игрок «Томи», «Москвы», «Локомотива» (Москва) и сборной России. Его первой женой была спортсменка Оксана Пономаренко, а второй — певица и телеведущая Ольга Бузова. 26-летняя Костенко стала его супругой в 2018 году. В том же году она родила ему дочь Милану, а в феврале 2020-го — дочь Еву.