Сын Алибасова сошел с ума и говорит с кротом 

Сын продюсера группы «НА-НА» Бари Алибасов-младший после истории с отравлением отца потерял связь с реальностью, заявил в одном из телешоу пиар директор музыкального деятеля Вадим Горжанкин . Он подчеркнул, что отпрыск Алибасова ходит в костюме «человека-клубники» и завел дома крота, с которым ведет продолжительные беседы, сообщает РЕН ТВ

Поводом для громкого заявления относительно психического состояния сына продюсера, отмечают журналисты, послужила драка Алибасова-младшего с Грожанкиным: пиарщик заявил, что его оппонент удерживает взаперти родную мать Елену Уронич. Алибасов, уверяющий, что его родительница находится на итальянском курорте, бросился на Горожанкина с кулаками. Впоследствии сама Уронич подтвердила, что никуда отдыхать она не ездила, а действительно находилась в запертом помещении.

После драки Горожанкин отметил, что его соперник совсем выжил из ума. В качестве примера он привел факт того, что Алибасов-младший почти всегда ходит в костюме «человека-клубники», питается только этой ягодой, а также начал разговаривать с кротом, которого завел совсем недавно.

«Это совсем не смешная история, и ему реально требуется госпитализация в психиатрическую клинику», — приводит телеканал слова пиарщика.

При этом Горожанкин подчеркнул, что не держит на Алибасова обиды, поскольку на данный момент сомневается в его адекватности.