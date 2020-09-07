Волочкова показала себя после бани 

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото в плюшевом комбинезоне, отметив, что его сделал ее любимый человек.

На фотографии артистка предстала перед поклонниками в голубом плюшевом комбинезоне с намазанным кремом лицом.

«После бани. Глазами любимого», — подписала снимок Волочкова.

При этом она отключила возможность прокомментировать запись.

Как сообщал «Рамблер», ранее Волочкова сообщила, что в настоящее время в ее личной жизни все хорошо — она живет с мужчиной и намерена выйти за него замуж. Однако балерина пояснила, что не сможет организовать свадьбу осенью из-за пандемии COVID-19.