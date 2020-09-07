Волочкова показала себя после бани 

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото в плюшевом комбинезоне, отметив, что его сделал ее любимый человек.
На фотографии артистка предстала перед поклонниками в голубом плюшевом комбинезоне с намазанным кремом лицом.
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После бани. 😊 Глазами любимого. 😊 Спасибо если смотрите мое шоу "Невеста" на моем сайте www.volochkova.ru 🩰🦢 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #мариинскийтеатр
«После бани. Глазами любимого», — подписала снимок Волочкова.
При этом она отключила возможность прокомментировать запись.
Как сообщал «Рамблер», ранее Волочкова сообщила, что в настоящее время в ее личной жизни все хорошо — она живет с мужчиной и намерена выйти за него замуж. Однако балерина пояснила, что не сможет организовать свадьбу осенью из-за пандемии COVID-19.