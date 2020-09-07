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«Мымра, блин»: Жуков о бывшей жене 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Мымра, блин»: Жуков о бывшей жене
Фото: РИА Новости
Музыкант Роман Жуков ушел из студии программы «Звезды сошлись», выразив недовольство словами бывшей жены.
«Рамблер» писал, что Роман и Елена Жуковы прожили вместе 12 лет и являются родителями шестерых детей. Ранее Елена Жукова заявила, что певец попытался отобрать детей и написал жалобу в соцслужбу. Она также подчеркнула, что ее бывший муж не выдержал испытания славой, что привело его к алкогольной зависимости.
В эфире программы бывшая жена Жукова заявила, что музыкант не помогает финансово детям и не принимает участие в их воспитании. По ее словам, копятся долги, в том числе и за ЖКУ.
В свою очередь Жуков заявил, что у бывшей супруги «совести нет».

«По 200–300 тысяч высылаю ей на продукты, а она везде пишет, что я бросил ее без копейки», — рассказал он, подчеркнув, что регулярно общается с детьми.

Он также показал ведущему подтверждающие перевод денег СМС.

«Мымра, блин. Все, до свидания», — заявил Жуков в адрес бывшей жены, после чего увел свою молодую супругу из студии.

При этом, уходя, он нецензурно высказался, подчеркнув, что мат относится исключительно к матери его детей. Однако через какое-то время певец снова появился в эфире с условием, что бывшей жены не должно быть в студии.
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Шоу-бизнес , Роман Жуков , Елена Жукова
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