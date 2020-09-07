«В мясо!»: сын Сафронова устроил ЧП с детьми 

«Все мои подписчики знают, что я большой прыгун-попрыгун. Не представляю своей жизни без прыжков! На третий день пребывания в Турции я увидел на территории симпатичный бассейн и решил в него заскочить с разбега. К сожалению, прыжок оказался неудачным!» — рассказал пианист.