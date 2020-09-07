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«В мясо!»: сын Сафронова устроил ЧП с детьми 

Вероника Полынина 27 минут назад
«В мясо!»: сын Сафронова устроил ЧП с детьми
Фото: globallookpress.com
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин снова угодил в неприятную историю, пишет «Собеседник».
На этот раз Затравкин неудачно нырнул в бассейн на территории отеля в Турции и получил серьезные травмы.

«Все мои подписчики знают, что я большой прыгун-попрыгун. Не представляю своей жизни без прыжков! На третий день пребывания в Турции я увидел на территории симпатичный бассейн и решил в него заскочить с разбега. К сожалению, прыжок оказался неудачным!» — рассказал пианист.

По его словам, бассейн оказался детским лягушатником глубиной не более 50 см.

«Разбил руку и обе ноги. Они просто в мясо! Мы с трудом остановили кровь! Теперь на моем теле — огромные ушибы, гематомы и ссадины», — разоткровенничался сын Сафронова.

К счастью, никто из маленьких отдыхающих отеля не пострадал — в момент прыжка Луки лягушатник был пуст.
Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года в Сеть попало видео, на котором экипаж самолета авиакомпании «Победа» пытается вытащить застрявшего в унитазе пассажира, которым оказался сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин. Позже пианист заявил, что не готов худеть, так как для этого ему придется во всем себе отказывать.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Авиакомпания "Победа" , ИД "Собеседник" , Турция
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