РПЦ открыла интимную тайну Депардье

«Русский француз», проявлявший интерес к исламу и буддизму, принял православие и будет исповедоваться «духовнику Путина».

Крещение Жерара Депардье прошло в Александро-Невском соборе Парижа. Об этом написали французские СМИ, а позже подтвердили в Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Московского Патриархата.

Однако, по словам друзей актера, предавать огласке это событие Депардье не собирался.

— Отношение к духовности и к религии у Жерара очень сильное. Он человек, который интересуется многим и очень глубоко. Религия — это особый сюжет, о котором он очень любит говорить. Он очень глубок в этих темах. Это было спонтанным решением, которое он принял и очень этому рад, — рассказала Sobesednik.ru Юлия Мосман, которая является одним из учредителей компании ООО «Вкусы Франции», связанной с Депардье.

Ранее стало известно, что в Новосибирске, где зарегистрирован бизнес актера, скоро должен открыться его именной ресторан. Однако связывать новость о крещении с деловыми планами Жерара Депардье Юлия отказалась.

— Да, у Жерара скоро откроется ресторан в Новосибирске. Релиз по этому поводу будет в ближайшее время. Думаю, Новосибирск первым узнает об этом.

Но считать крещение просто неким жестом, подчеркивающим связь с Россией, ни в коем случае нельзя. Если бы мы хотели что-то к чему-то привязывать, мы бы факт крещения не скрывали и дополнительно анонсировали. Нет, это очень интимное событие в жизни Жерара. И даже очень странно, что через духовенство это стало известно общественности, — отметила Юлия.

Мосман подтвердила, что своим духовником Депардье считает Тихона Шевкунова , которого называют «духовником Путина». Однако раскрыть крестильное имя актера Юлия отказалась.

— Этого я вам не скажу. А девочку, для которой он стал крестным отцом, зовут Гайя, — добавила Юлия.

Ранее сообщалось, что в тот же день Депардье стал крестным отцом для одного из детей.