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Дочери Иосифа Пригожина сделали операцию 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Дочери Иосифа Пригожина сделали операцию
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин сообщил, что его младшая дочь Елизавета перенесла хирургическое вмешательство.
51-летний музыкальный продюсер написал об этом в Instagram. Он не стал вдаваться в детали операции, а лишь поблагодарил врачей и отметил, что всё прошло благополучно. Вероятно, дочери Пригожина делали коррекцию зрения, учитывая, что речь идёт о московской офтальмологической клинике, в которой наблюдается вся семья шоумена на протяжении многих лет.
В видео, опубликованном продюсером, сама девушка подтверждает, что операция прошла благополучно. Елизавета, слушающая инструкции врача, выглядит утомленной, но видимых признаков хирургического вмешательства на её лице нет.
Как передавал NEWS.ru, тёща от первой жены Пригожина Светлана Соколова рассказала, что живёт в маленьком загородном летнем доме в Московской области, который не отапливается. Женщина призналась, что не имеет регистрации и по сути является бомжом.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Светлана Соколова , Иосиф Пригожин
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