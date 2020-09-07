Дочери Иосифа Пригожина сделали операцию 

Иосиф Пригожин сообщил, что его младшая дочь Елизавета перенесла хирургическое вмешательство.

51-летний музыкальный продюсер написал об этом в Instagram. Он не стал вдаваться в детали операции, а лишь поблагодарил врачей и отметил, что всё прошло благополучно. Вероятно, дочери Пригожина делали коррекцию зрения, учитывая, что речь идёт о московской офтальмологической клинике, в которой наблюдается вся семья шоумена на протяжении многих лет.

В видео, опубликованном продюсером, сама девушка подтверждает, что операция прошла благополучно. Елизавета, слушающая инструкции врача, выглядит утомленной, но видимых признаков хирургического вмешательства на её лице нет.