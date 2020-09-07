Галкин прокомментировал новости о разводе с Пугачевой 

Юморист опубликовал в Instagram совместный снимок с супругой. На фото, сделанном на пороге замка четы в деревне Грязь, Алла Пугачева показывает в камеру язык, а Максим Галкин улыбается.

«Не дождетесь, сплетники», — подписал фото Галкин.

Как писал «Рамблер», в Сети активно муссируются слухи о разладе в звездном семействе: якобы Пугачева и Галкин живут отдельно и уже оформили развод. Инициатором расставания, согласно слухам, стала сама Примадонна: у нее появился любовник значительно моложе Галкина.

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 году суррогатная мать родила им близнецов Лизу и Гарри. Для Галкина брак с Пугачевой стал первым, Пугачева же принесла клятву верности уже пятый раз.