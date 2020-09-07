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Галкин прокомментировал новости о разводе с Пугачевой 

Вероника Полынина 1 час назад
Галкин прокомментировал новости о разводе с Пугачевой
Фото: РИА Новости
Максим Галкин впервые высказался о разводе с Аллой Пугачевой.
Юморист опубликовал в Instagram совместный снимок с супругой. На фото, сделанном на пороге замка четы в деревне Грязь, Алла Пугачева показывает в камеру язык, а Максим Галкин улыбается.

«Не дождетесь, сплетники», — подписал фото Галкин.

Как писал «Рамблер», в Сети активно муссируются слухи о разладе в звездном семействе: якобы Пугачева и Галкин живут отдельно и уже оформили развод. Инициатором расставания, согласно слухам, сталасама Примадонна: у нее появился любовник значительно моложе Галкина.
Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 году суррогатная мать родила им близнецов Лизу и Гарри. Для Галкина брак с Пугачевой стал первым, Пугачева же принесла клятву верности уже пятый раз.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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