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Оззи Осборн рассказал о попытке убить жену после употребления наркотиков 

Lenta.ru 2 часа назад
Оззи Осборн едва не убил жену
Фото: Reuters
Британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал о попытке убить жену Шэрон после употребления наркотиков. Об этом сообщает издание The Sun.
Инцидент произошел в 1989 году. По словам рокера, во время случившегося он чувствовал себя спокойнее, чем когда-либо в жизни. Затем он проснулся в тюрьме и попытался узнать, как там оказался. Полицейский ответил, что его арестовали из-за покушения на убийство.
Шэрон Осборн поделилась своей версией истории.

«Он вошел в комнату. Я понятия не имела, кто сидел напротив меня на диване, но это был не мой муж. Он доходит до той стадии, когда у него закатывались глаза, и я просто не могла до него достучаться. А он просто сказал: "Мы пришли к решению, что ты должна умереть"», — вспомнила она.

Супруга музыканта подтвердила, в тот момент он казался максимально спокойным. После своих слов Осборн повалил жену на пол и начал душить ее. Шэрон успела вызвать полицейских, которые спасли ее.
Оззи Осборну 71 год. В 1979 году музыканта уволили из Black Sabbath из-за пьянства и наркомании. Певец начал сольную карьеру, а супруга стала его менеджером. Оззи и Шэрон поженились в 1982 году.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Шэрон Осборн , Оззи Осборн
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