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Сын Никаса Сафронова, прыгнувший в детский бассейн в Турции, едва не покалечил малышей 

Экспресс газета и ещё 2 36 минут назад
30-летний сын известного художника Лука Затравкин снова получил травму. На этот раз внебрачный отпрыск Никаса Сафронова совершил необдуманный пружок прямо в детский бассейн во время своего отпуска в Турции.
Ранее Лука прославился на всю страну благодаря деликатному инциденту, который произошел с ним в туалете самолета. Пианист-виртуоз просто застрял в унитазе, а когда осознал, что самостоятельно выбраться ему не удастся, то впал в настоящую панику. Не обошлось у габаритного парня без происшествий и на отдыхе в Турции, где он совершил прыжок в неглубокий бассейн, предназначенный для самых юных туристов. Как итог — Затравкин получил многочисленные травмы, а еще подверг риску жизнь и здоровье «обитателей» лягушатника.

«Все мои подписчики знают, что я большой прыгун-попрыгун. Не представляю своей жизни без прыжков! На третий день пребывания в Турции я увидел на территории симпатичный бассейн и решил в него заскочить с разбега. К сожалению, прыжок оказался неудачным! Я приземлился в лягушатник — детский бассейн глубиной не больше полуметра. Только по счастливому стечению обстоятельств никто из детей не пострадал», — рассказывает пианист в интервью Sobesednik.ru.

Неприятный случай произошел с сыном Сафронова еще в самом начале турецкого «гамбита», и теперь он вынужден страдать от последствий своего необдуманного мальчишеского поступка. По словам музыканта, он сильно ударился рукой и обеими ногами.

«Они просто в мясо! Мы с трудом остановили кровь! Теперь на моем теле — огромные ушибы, гематомы и ссадины. Я хочу предостеречь всех отдыхающих: перед тем, как прыгнуть в бассейн, проверьте его глубину. Иногда она оказывается обманчивой», — жалуется Затравкин.

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Шоу-бизнес , Видео , ИД "Собеседник" , Турция
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