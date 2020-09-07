Бородина обозвала «кобелем» жениха Азизы

Известная ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина не сдержала эмоций, когда узнала, что певица Азиза собралась замуж за Давида Григоряна . По словам Бородиной, избранник певицы является "кобелем", который уже изменял новой возлюбленной с одной из участниц скандальной телестройки.

Бородина рассказала, что во время съемок "Дома-2", Григоряна "застукали" в объятиях Яны Шафеевой. По словам Бородиной, участница шоу годится в дочери жениху Азизы, но его это вообще не смущало. Певица Азиза узнала об "измене" бойфренда из шоу "Бородина против Бузовой", но комментировать ситуацию отказалась.

"Я сейчас действительно нахожусь в Петербурге (на гастролях — прим.ред.). На эту тему говорить не хочу. Всего вам хорошего!" — заявила Азиза в беседе с "Собеседником".

Известно, что Азиза активно готовится к свадьбе с Григоряном. Фанаты певицы переживают за нее и надеются, что она все-таки отменит регистрацию брака и не будет портить себе жизнь. Давид Григорян пока никак не отреагировал на скандал, в эпицентре которого оказался.