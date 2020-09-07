Бывшая теща Пригожина стала бомжом

Я сначала нагрею электрическую простыню, а только потом ложусь. Тут в сентябре очень холодно. Дом не утеплён. Он — летний. У меня ноги болят. Нет прописки. Я — бомж. Неизвестно, где я буду дальше жить, — привели слова экс-тёщи Иосифа Пригожина на портале Teleprogramma.pro.