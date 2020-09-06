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Миро унизила Аллу Пугачеву из-за любви Примадонны к фотошопу 

Слово и Дело 1 час назад
«Прапрабабка Алка в мини-юбчонке старшеклассницы»
Фото: ТАСС
Блогер Лена Миро прошлась по внешности певицы Аллы Пугачевой, которая не теряет надежды омолодиться всеми возможными способами.
В текущем году Примадонне исполнился 71 год. Однако многие отмечают, что певица выглядит намного моложе своих лет. Ни для кого не секрет, что Пугачева прибегает ко всем возможным способам, чтобы выглядеть на 30 лет. Звезда носит короткие юбки и шорты, часто посещает косметолога и пластического хирурга, а также не брезгует фотошопом. Миро обратила внимание на последнее фото исполнительницы, где ее лицо светится от фильтров Instagram.

"Пугачевой — 71 год. Это — биологический возраст даже не прабабки, а прапрабабки. Однако Алка, нацепив мини-юбчонку старшеклассницы, ведет детей, выношенных другой бабой, в первый класс и фотошопит себя до неузнаваемости", — написала Миро в своем блоге.

Она заметила, что наблюдать за попытками певицы выглядеть значительно моложе своих лет и смешно, и грустно. Блогер заявила, что Пугачева превращает себя в посмешище, которое при помощи диджитал-технологий остервенело пытается удержать молодого мужа.
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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